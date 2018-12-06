الأسبوع التاسع لدوري القفز ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق، اليوم، بمنتجع ونادي الحبتور للبولو في دبي، منافسات الأسبوع التاسع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، برعاية لونجين، وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في أول لقاء يجمع بين فرسان وفارسات القفز على الميدان الرملي بمنتجع الحبتور بالموسم الحالي، ويتألف اللقاء من 11 شوطاً، تقام خمسة أشواط منها اليوم بمواصفات الجولة الواحدة والمرحلتين، وتتراوح ارتفاعات حواجزها بين (110) سم للفرسان الأطفال، و(135) سم لفرسان المستوى الأول، وبقية الأشواط تقام يوم غد (الجمعة)، منها 3 أشواط بمواصفات الجولة الواحدة، والأخرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وأعلى الحواجز يصل ارتفاعها إلى (140) سم في الشوط الثامن المخصص لمشاركة الفرسان من المستوى الأول.

يتابع منافسات الأسبوع وأداء الفرسان فيها، ممثلاً عن اتحاد الفروسية حسام زميت المستشار الفني، ولجنة التحكيم يترأسها الدولي خليل إبراهيم بمعاونة ثلاثة محكمين، ومسارات الأشواط ينفّذها الدولي علي مهاجر بمساعدة آخرين، والميادين تشرف عليها لين الرضا بمعاونة ثلاثة مشرفين.