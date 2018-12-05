المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

لم تتمالك والدة حسين الشحات المحترف المصري في صفوف فريق العين لكرة القدم، نفسها عقب انطلاق صافرة الحكم معلنة عن نهاية المباراة التي جمعت العين بنظيره الوصل أول من أمس وفوز الزعيم 1-3.

وتسجيل الشحات للهدف العيناوي الثالث حيث عبرت عن فرحتها لـ«البيان الرياضي» بفوز الزعيم العيناوي. والدة حسين الشحات لا تكتفي بمشاهدة مباريات العين من خلال شاشة التلفاز لكنها تحرص على حضور كل المباريات التي يشارك فيها ابنها المتألق حسين الشحات، ومتابعتها من المدرجات.

تقول «أم حسين»:«أشعر بسعادة غامرة عندما يفوز العين لأنني أرى السعادة على وجه ابني وهذا ما تريده أي أم أن ترى البسمة على وجه أولادها». وتضيف :«أفرح كثيراً عندما يفوز فريق العين سواء سجل حسين الشحات في المباراة أو لم يسجل لأنه يكون سعيداً بهذا الانتصار وفي حالة نفسية رائعة؟.

وتابعت:» دائماً ما أشجعه وأشد من أزره وألقي عليه العبارات التي تحفزه وكذلك التي تدفعه لعدم الحزن عند الخسارة بقولي له «الدنيا غالب ومغلوب».