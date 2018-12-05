رونالدينيو يحتفل باليوم الوطني في دبي

المصدر: دبي- علي الظاهري

هنأ النجم البرازيلي رونالدينيو نجم نادي برشلونة السابق، الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة. ونشر رونالدينيو صورة له عبر وسيلة التواصل الاجتماعي الحديثة «انستغرام» لحظة وصوله إلى مطار دبي الدولي.

وأعرب رونالدينيو ، عن سعادته بالعودة مجدداً إلى دانة الدنيا خاصة مع احتفالات الدولة باليوم الوطني. ودون رونالدينيو تعليقاً على الصورة التي نشرها في «انستغرام»، وكتب قائلاً: «الوصول إلى دبي تزامن مع احتفالات اليوم الوطني.. تهانينا للإمارات بمناسبة الذكرى الـ47 على قيام الاتحاد». واستقطبت دانة الدنيا العديد من نجوم الكرة والمشاهير في الفترة الأخيرة.