إيقاف مشجع رمى أوباميانغ بقشرة موز

المصدر: لندن - أ ف ب

أوقفت الشرطة الإنجليزية مشجعاً لفريق توتنهام؛ بعد رميه قشرة موز على أرض ملعب استاد الإمارات التابع لنادي أرسنال تجاه مهاجم الأخير الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ أثناء احتفاله بتسجيل هدف في مرمى غريمه اللندني خلال مباراة الفريقين، ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم الأحد. وحسم فريق «المدفعجية» دربي شمال لندن لصالحه بنتيجة 4-2.

وأكدت الشرطة الإنجليزية بعد المباراة، تنفيذ سبعة اعتقالات.

وأوضحت وكالة «برس أسوسييشن» الإنجليزية، أن من بين الموقوفين مشجع قام برمي قشرة موز على المستطيل الأخضر تجاه أوباميانغ الذي كان يحتفل أمام مؤيدي توتنهام بتسجيله الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء. وقال متحدث باسم توتنهام: إن «مثل هذا السلوك غير مقبول، وسينال المشجع المعني به العقاب».

وقال المهاجم السابق لأرسنال الإنجليزي إيان رايت الذي يعمل كمحلل لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لعبت ضد توتنهام وتعرضت للكثير من الانتهاكات، إلا أن أياً منها لم تكن ذات خلفية عنصرية».