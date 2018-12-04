اتصالات تطلق حملة «قدام يالأبيض»

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

انطلاقاً من تقديم كل الدعم للمنتخب الوطني خلال مشاركته في نهائيات آسيا التي ستنطلق 5 يناير المقبل، أطلقت «اتصالات» الراعي الرسمي لاتحاد الكرة حملة ترويجية لمؤازرة المنتخب تحت عنوان «قدام يا الأبيض»، بمشاركة عدد من نجوم المنتخب السابقين من أمثال زهير بخيت وخالد إسماعيل وعلي ثاني.

وظهر فيلم تسجيلي يضم عدداً كبيراً من نجوم كرة القدم والإعلاميين مشاركين في أغنية أعدت خصيصاً للحملة، وبدأ الفيديو بجملة «قدام يا الأبيض» من قائد المنتخب إسماعيل مطر، ومن ثم شارك كافة النجوم في الحملة التي تأتي قبل أقل من 30 يوماً على انطلاق بطولة كأس آسيا والتي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل.

وتهدف الحملة إلى رفع معنويات لاعبي المنتخب وتوفير الدعم الجماهيري اللازم خلال مباريات الفريق بداية من لقاء البحرين في الافتتاح.