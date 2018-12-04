بيكر يتخلى عن مطلب الحصانة الدبلوماسية

المصدر: لندن - أ ف ب

تخلى نجم كرة المضرب الألماني السابق بوريس بيكر أمس عن الحصانة الدبلوماسية التي كان طالب بها من خلال تقديم نفسه «ملحقاً» لجمهورية إفريقيا الوسطى لدى الاتحاد الأوروبي لتفادي الملاحقة القضائية في بريطانيا لتسديد ديون بعد إشهار إفلاسه.

وكان بطل ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، 3 مرات الذي تلاحقه سلطات المملكة المتحدة بسبب تراكم الديون، قد أشهر إفلاسه عام 2017. وفي يونيو الماضي ادعى أنه يحظى بوضع دبلوماسي وحصانة تقدم بها للقضاء البريطاني، ما أدى إلى وقف الدعوى والحول دون بيع في المزاد العلني، لجوائزه وذكرياته الشخصية التي من المفترض أن يسدد بها جزئياً ديونه.