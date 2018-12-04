كلوب يواجه تهمة سوء السلوك

المصدر: لندن - أ ف ب

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، تهمة سوء السلوك للألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، على خلفية احتفاله بهدف الفوز على الغريم إيفرتون في الدوري الممتاز، بالجري على أرض الملعب وتهنئة لاعبيه قبل نهاية المباراة.

واستضاف الفريق الأحمر غريمه في مدينة ليفربول على ملعبه أنفيلد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الأحد، في مباراة ساد فيها التعادل السلبي حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، إلى أن استغل البديل البلجيكي ديفوك أوريجي خطأ قاتلاً من حارس مرمى إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد، لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+6.