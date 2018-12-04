دورادوس يصدم مارادونا

المصدر: مكسيكو سيتي-د ب أ

تلقى مارادونا، المدير الفني لنادي دورادوس المكسيكي، صدمة كبيرة بعدما أخفق فريقه في التأهل إلى دوري الأضواء إثر خسارته الأحد أمام منافسه أتلتيكو سان لويس.

ورغم تفوقه بهدف دون رد في مباراة الذهاب على ملعبه، وتفوقه مرتين في النتيجة خلال لقاء أمس، لم يتمكن دورادوس من حسم التأهل لدوري الأضواء لصالحه بعدما خسر أمام سان لويس في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي البطولة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى في المكسيك بنتيجة 4 /‏ 3.

وتقدم فريق مارادونا، الذي لم يتمكن من حضور المباراة من على مقعد المدير الفني بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه على خلفية طرده في مباراة الذهاب، في النتيجة بهدف بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول أحرزه الأرجنتيني خورخي كوردوبا.