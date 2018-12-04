مافريكس يسقط كليبرز عن الصدارة

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

حرم دالاس مافريكس منافسه لوس انجليس كليبرز من تحقيق فوزه الخامس توالياً إثر تغلبه عليه 114-110 ليسقطه عن صدارة المجموعة الغربية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتألق في صفوف صفوف الفائز هاريسون بارنز بتسجيله 30 نقطة، وأضاف دي اندريه جوردان لاعب كليبرز السابق 16 نقطة علما بأن الفائز خاض المباراة من دون نجمه السلوفيني الشاب لوكا دونسيتش المصاب في وركه. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر، فكان مونترزل هاريل (23 نقطة و10 متابعات).

وواصل مافريكس بالتالي حصد الفرق الكبرى إذ سبق له التغلب على غولدن ووريرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر وبوسطن سلتيكس هذا الموسم.