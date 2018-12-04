إيقاف سوداني بتهمة الفساد الرياضي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أصدر اتحاد عطبرة المحلي لكرة القدم، قراراً بإيقاف سكرتير الاتحاد، عضو اللجنة المنظمة باتحاد كرة القدم السوداني، عبدالقادر العوض، عن العمل، وإحالته للتحقيق في تهمة فساد مالي. وأمهل الاتحاد المحلي، العوض 72 ساعة، لإثبات براءته، أو تدوين بلاغ جنائي ضده حال فشل في ذلك.

وكان تقرير المراجع المالي بعطبرة، دان عضو اللجنة المنظمة باتحاد الكرة، وأشار إلى أنه قدم تقريراً مالياً يحوي إيصالات مالية مزورة بمبلغ كبير. من جانب آخر أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن قرعة الدرجة الوسيطة بعد أن تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى كلاً من النيل حلفا، الميرغني كسلا، ارتدي دنقلا، كوبر الخرطوم، الأهلي عطبرة، المريخ بورتسودان، المتمة شندي، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من الأهـلي مـدني، الاتـحاد مـدني، النهضة ربـك، المريخ كوسـتي، النضال النهود، المريخ نيالا، الهلال الفاشر، وقرّر اتحاد الكرة انطلاقة المنافسة في العاشر من ديسمبر المقبل.