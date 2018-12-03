خلفان نجم استفتاء «سبورت فور أوول»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تواصل جوائز شبكة سبورت فور أوول الإخبارية «نجم المباراة» و«نجم الجولة» و«نجم الجمهور» فرض نفسها على زخم تغطية الشبكة الإخبارية لمباريات دوري الخليج العربي، من خلال التفاعل الجماهيري لمتابعي الشبكة.

ومنح جمهور سبورت فور أوول خلفان مبارك المركز الأول برصيد 302 صوت، والمركز الثاني «كايو» الوصل بـ 256 صوتاً، والثالث لمحترف الوحدة ليوناردو 85 صوتاً، ووليد عباس من شباب الأهلي رابعاً برصيد 75 صوتاً، ثم لاعب العين حسين الشحات خامساً بـ 73 صوتاً، ولاعب الفجيرة كوسوكو عمر سادساً بـ 30 صوتاً، ومايك راموس من اتحاد كلباء برصيد 8 أصوات سابعاً.