تتويج الفائزين في بطولة واسط

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اختتم مجلس ضاحية واسط أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة بطولته الرياضية الثانية التي حملت اسم بطولة واسط الثانية لكرة القدم، وتزامنت مع احتفالات اليوم الوطني السابع والأربعين.

وجرى خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس بمقر الضاحية في مدينة الشارقة تتويج الفرق الفائزة في البطولة التي تواصلت على مدى ستة أيام متواصلة خلال الأسبوع الماضي وأقيمت في حديقة الياش بمشاركة عشرة فرق رياضية.

وقام عضو مجلس ضاحية واسط عمران العوضي يرافقه كوادر المجلس بتكريم الفرق الأولى الفائزة في البطولة ومنحها الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث فاز بلقب البطولة وبالمركز الأول فريق العبدولي وحل بالمركز الثاني وصيفاً شباب واسط وبالمركز الثالث الزمرد.