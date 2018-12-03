كلباء يكرّم المشجع «المغمى عليه»

المصدر: كلباء - علي الظاهري

كرّم نادي اتحاد كلباء المشجع علي حسن البلوشي الذي تعرض لحالة إغماء في المباراة السابقة أمام بني ياس بسبب عدم احتساب حكم المباراة ضربة جزاء لفريقه كلباء. وحرصت إدارة النادي ممثلة بمحمد عبيد اليماحي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، على تكريم المشجع، بعد تجاوز أزمته الصحية وخروجه من المستشفى.

وكان مشجع «النمور» قد فقد وعيه بعد نهاية المباراة في الجولة الماضية أمام «السماوي» مما استدعى تدخل طبيب الفريق الأول الذي قام بإجراء الإسعافات اللازمة حتى وصول سيارة الإسعاف ثم نقله إلى المستشفى.

وأشاد محمد عبيد اليماحي بالدور الكبير للمشجع علي حسن في المباريات السابقة سواء التي أقيمت في كلباء أو خارج ملعبهم، مشيداً بمساندة البلوشي ومؤازرته للفريق بصورة دائمة.