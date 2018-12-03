نيوزيلندا بطل كأس طيران الإمارات للرجبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي فريق نيوزيلندا للرجال بكأس الدورة السنوية الـ49 لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2018، التي اختتمت منافساتها أول من أمس على ملعب ذا سيفنز بدبي، بحضور ما يزيد على 40,000 متفرج.

ونجح الفريق النيوزيلندي، الذي أحرز أول لقب له في الحدث منذ 2009، في حسم نهائي الجولة الافتتاحية لسلسلة اتش اس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي لصالحه عقب تغلبه على الولايات المتحدة 5-21. وجاء الإنجاز النيوزيلندي بالرغم من الإصابات العديدة في صفوفه، بمن فيهم قائد الفريق سكوت كاري.