الفيفا يهنىء الإمارات بيومها الوطني

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دولة الامارات قيادة وشعبا بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني الـ 47.

وقال "فيفا" في تغريدة عبر حسابه على تويتر: تهنئة من الاتحاد الدولي FIFA لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني.. كل عام وأنتم بخير.

وأرفف "الفيفا" تغريدته بصورة للعلم الاماراتي.