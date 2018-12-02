الفيفا يهنىء الإمارات بيومها الوطني

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دولة الامارات قيادة وشعبا بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني الـ 47.
وقال "فيفا" في تغريدة عبر حسابه على تويتر: تهنئة من الاتحاد الدولي FIFA لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني.. كل عام وأنتم بخير.
وأرفف "الفيفا" تغريدته بصورة للعلم الاماراتي.
تهنئة من الإتحاد الدولي FIFA لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني ... كل عام وأنتم بخير 🇦🇪#اليوم_الوطني_الإماراتي47 #UAENationalDay47 pic.twitter.com/ppeRbJcMnG— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 2, 2018