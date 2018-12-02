دافيد فيا ينضم إلى إنييستا في فيسل كوبي الياباني

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أعلن المهاجم السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم دافيد فيا أمس انضمامه إلى نادي فيسل كوبي الياباني، حيث سيجتمع مجدداً بزميله السابق في نادي برشلونة الإسباني أندريس إنييستا.

وأتى الإعلان من خلال شريط مصور نشره اللاعب عبر حسابه على «تويتر»، عرض فيه بداية لمسيرته مع فريق نيويورك سيتي الأميركي.

وأضاف بعدما تلقى اتصالاً هاتفياً «لقد حان الوقت، لقد تقرر الأمر، لدي وجهة جديدة. تحد كبير ينتظر. آسيا. رحلات جديدة. بلد جديد. ثقافة جديدة. زملاء جدد. مرحباً اليابان. مرحباً فيسل كوبي». وتابع «لنستمتع بكرة القدم معاً».