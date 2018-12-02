المصدر: يكتبها طارق عبد المطلب

Ⅶ اسمها في المحافل.. مذكور.

Ⅶ ووسمها عند أهل الكرم.. معمور.

Ⅶ بين جدرانها يجتمع الأحبة والأنداد، وفيها يفوح الشذا بالود والحبور.

Ⅶ يشهد لها المتنافسون في المسابقات.. حين يسعد الفائز، ويكتب اسمه بمداد من نور.

Ⅶ تتلألأ في ليل الدجى، تشمخ بصاري العماد، وتضوي في الفضاء الفسيح..

- بدراً للبدور.

Ⅶ لا تعرف سوى النجوم البازغة، لا وجود فيها..

- لحابٍ أو مغمور.

Ⅶ من كل حدب وصوب، يأتونها، محملين بطموح المجد، يعايشون حلماً بين أيديهم، وعلى الوجوه ترتسم..

- فرحة الثغور.

Ⅶ هي مصدر فخر، ودليل فكر، يرتقي نحو الحداثة، وينتمي..

- حيث الجذور.

Ⅶ في علم المباني.. ينبض التصميم بالمعاني.. يضرب في الأصول، ويترمز بالصقور.

Ⅶ طرقاتها.. تزدان بالشجر والزهور.. وبين أروقتها، تتآلف الأرواح، وتنشرح الصدور.

Ⅶ صرح ممرد بالملاعب والمضامير، يتباهى به الأبناء عبر الدهور.

Ⅶ إنها مدينة زايد الرياضية.. تحفة المدائن وفخر العرب، وكنزها المكنون.

Ⅶ منشآت رصينة.. واكبت بدايات الاتحاد، وسنوات البكور.

Ⅶ مدينة تحاكي الزمن.. شيدت بلبنات من ذهب، فبدت في أبهى الصور عند الظهور.

Ⅶ تكتظ في المحافل، بمن رغب، وبكافة أطياف الجمهور.

Ⅶ هذه المدينة، أمر ببنائها الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي سبق عصره، ووضع البنية الأساسية، للمساهمة في بناء الإنسان في كل الجوانب، بما فيها الرياضة.

Ⅶ شيدت المدينة التي حملت اسم «زايد الرياضية» على مساحة 12 مليون قدم، لتكون مركزاً مميزاً لمختلف الألعاب، وقبلة لإقامة البطولات واستضافة الفعاليات الكبرى، فأنشئت فيها ملاعب كرة القدم، والسلة، والكرة الطائرة، والطائرة الشاطئية، وملاعب التنس، وصالة للبولينغ وحلبة للتزلج على الجليد، ومركزاً للياقة البدنية.

Ⅶ المدينة حفلت منذ افتتاحها عام 1980 باستقبال العديد من المناسبات، فعجت ملاعبها بالأنشطة الرياضية، وعمرت بالحيوية من خلال البطولات والتدريبات في مختلف المسابقات التنافسية.

Ⅶ المدينة، لم تهتم فقط بكرة القدم، بوصفها اللعبة الشعبية، بل ارتقى الاهتمام فيها إلى بناء العديد من المجمعات للألعاب الأخرى، ومن بينها مجمّع التنس الدولي في هذه المدينة، الذي أصبح قبلة نجوم العالم في الكرة الصفراء، يشاركون في بطولة مبادلة العالمية بصفة دورية للتنافس على اللقب، الذي يتوافق غالباً مع رأس السنة الميلادية.

Ⅶ وحده مجمع التنس، يتكون من 6 ملاعب تدريب، وملعب رئيس يسع 5000 متفرّج، ما جعله يطابق في معاييره رابطة محترفي التنس العالمية.

Ⅶ في المدينة.. أقيم مركز خليفة الدولي للبولينغ عام 1999، بمناسبة استضافة دولة الإمارات لبطولة العالم الرابعة عشر للبولينغ، ويعد من أحدث صالات اللعبة في العالم، إذ يضم 40 مساراً، بجانب مطعماً فاخراً، وأماكن لألعاب الفيديو والسيارات الكهربائية.

Ⅶ ويعد استاد كرة القدم في المدينة من أرقى الملاعب العالمية، حيث شيد في يناير 1980، بتكلفته 550 مليون درهم، وكان مبلغاً ضخماً حينذاك، وتتسع مدرجاته إلى 43 ألف متفرج، وقد تم تجهيز ملعبه بمحطات للتصوير والنقل التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، كما تم بناء مبنى للخدمات العامة ومحطات الطاقة الكهربائية، لتأمين الإنارة عند انقطاع التيار الكهربائي، كما زود الاستاد بشبكات ري إلكترونية لضمان الصيانة الزراعية.

Ⅶ المدينة تضم أيضاً، صالة التزلج على الجليد، شيدت على 6 آلاف متر، وحلبتها 800 متر، بمواصفات أولمبية، ومنذ افتتاحها، وهي تستضيف مباريات هوكي الجليد، بجانب استعراضات التزلّج الفنية، وقد روعي فيها وسائل الراحة، وتخصيص أماكن لبيع المعدّات الرياضية، ومساحات مخصصة للفعاليات الخاصة، كما توجد قاعة كبرى للاجتماعات تضم 1200 مقعد، ولوحة لتسجيل النقاط معلّقة في وسط الملعب، واستوديو للرقص والتدريب، وغرف خزانات كاملة، ومجلس وغرفة طبية، ومقصورة ملكية وأنظمة النداء العام الصوتية.

Ⅶ بخلاف هذا، تضم المدينة مقراً خاصاً للهيئة العامة للشباب والرياضة، وآخر لاتحاد كرة القدم، والهيئات الإدارية الخاصة بالمدينة الرياضية.

Ⅶ استضافت المدينة العديد من البطولات الكروية، أبرزها ثلاث لكأس الخليج 1982 و1994 و2007، وكأس آسيا للشباب 1985، وكأس آسيا للناشئين 1986، وكأس آسيا 1996، ونهائي كأس العالم للشباب 2003، وكأس العالم للأندية 2009 و2010، 2017، وحالياً تتأهب بعد أيام لاستضافة النسخة الخامسة عشر من المونديال، التي توافق الرابعة في الإمارات، كما ينتظر لها الإبهار في استضافتها كاس الأمم الآسيوية في يناير المقبل.

Ⅶ مرافق المدينة لا تقتصر على الأنشطة الرياضية فحسب، بل تُعتبر المدينة في الوقت نفسه وجهة شاهدة على أبرز الإنجازات الرياضية التي حققتها الدولة، فضلاً عن أهم الفعاليات الترفيهية.

Ⅶ وتتجاوز الخدمات التي تقدمها المدينة نطاق الأنشطة الرياضية، حيث تستضيف مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، وبرامج التدريب المتطورة، وبرامج تنمية الرياضيين، ومؤتمرات الشركات، ومختلف الأنشطة الاجتماعية.

Ⅶ إنها تحفة المدائن.. وهي من الثوابت الأساسية في سجل أهل القمة.