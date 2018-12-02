29.5 مليون يورو أرباح بايرن ميونخ

المصدر: ميونخ - د ب أ

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني داخل الملعب هذا الموسم، ولكن خارج الملعب يظل أداء النادي قوياً، وفقاً لأرقام ظهرت في اجتماعه السنوي.

كان النادي أكد من قبل أنه سجل رقماً قياسياً في دورة رأس المال، وصل إلى 657.4 مليون يورو (743.4 مليون دولار) مقابل أرباح وصلت 29.5 مليون يورو في موسم 2017 / 2018.

في هذا العام فاز بايرن ميونخ بلقبه السادس على التوالي للدوري الألماني (بوندسليغا)، ولكنه خسر نهائي كأس ألمانيا، كما أنه فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

في موسم 2016 / 2017 كانت دورة رأس مال بايرن ميونخ 640.5 مليون يورو وحقق النادي أرباحاً قياسية بلغت 39.2 مليون يورو.

وكان هناك رقم قياسي آخر هذا الموسم، حيث بلغت العضوية ذروتها بـ291 ألف ليحافظ بايرن على مكانته كأكبر نادي رياضي في العالم.

وقال يان-كريستيان دريسين نائب رئيس المجلس في بيان: «بايرن يقف على أسس متينة». وأضاف: «الزيادة الإضافية في القوة المالية تسمح لنا بالقيام بالاستثمارات الضرورية في الفريق الأول، ليظل منافساً في مستوى النخبة لكرة القدم الأوروبية في المستقبل».

وأفادت تقارير بأن الاحتياطي المالي وصل 456.4 مليون يورو.