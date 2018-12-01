«وسام الرياضة» لمنتخب الكرة النسائي المصري لأصحاب الهمم

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة القدم النسائية لأصحاب الهمم الحاصل على برونزية كأس عالم التي أقيمت بشيكاغو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وفي أول مرة في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص الدولي أن يمنح اللاعبون وساماً رياضياً رفيعاً.

حضر مراسم التكريم كل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائب رئيس البعثة والدكتور إكرامي الجمال المدير الفني للفريق.