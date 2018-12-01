15 عربياً مرشحاً لجائزة الأفضل في أفريقيا

المصدر: القاهرة ـ أ ف ب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس لائحة أولية ضمت 34 لاعباً مرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2018، بينهم 15عربياً يتقدمهم نجما ليفربول ومانشستر سيتي، المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز على التوالي، ويقام حفل توزيع الجوائز 8 يناير المقبل في دكار.

وتوج محرز باللقب عام 2016، وصلاح عام 2017، وسيكون في مقدمة منافسيهما الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الذي توج قبلهما (2015)، وزميلا صلاح في ليفربول السنغالي ساديو مانيه والغيني نابي كيتا، والسنغالي كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي.

ضمت القائمة الأولية للمرشحين، المغاربة أيوب الكعبي (هيبي فورتشن الصيني) وحكيم زياش (أياكس أمستردام) وإسماعيل الحداد (الوداد البيضاوي) والمهدي بن عطية (يوفنتوس)، والتونسي أنيس البدري الذي ساهم بقيادة فريقه الترجي التونسي إلى لقب دوري الأبطال هذا الموسم على حساب الأهلي المصري الذي أدرج اسم لاعبه وليد سليمان أيضاً ضمن المرشحين.

ورشح للجائزة من اللاعبين العرب، الجزائريون عبد المؤمن جابو (وفاق سطيف) وياسين براهمي (بورتو البرتغالي) ويوسف بلايلي (الترجي التونسي)، والتونسيان طه ياسين الخنيسي (الترجي) ووهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)، والمصري أحمد جمعة (المصري البورسعيدي)، والمغربي محمود بنحليب (الرجاء البيضاوي).

وورد اسما المغربيين أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني) وبنحليب ضمن قائمة من ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، فيما كان المغربي رشيد طاوسي الذي يشرف على وفاق سطيف الجزائري، المرشح العربي الوحيد لنيل جائزة أفضل مدرب.

وورد اسم منتخب موريتانيا الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019، كالمنتخب العربي الوحيد بين ستة منتخبات مرشحة لنيل جائزة أفضل منتخب.