«السيدة العجوز» ينشد البقاء في صدارة الكالشيو

المصدر: روما - أ ف ب

يأمل يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، للتركيز على الحفاظ على فارق النقاط عن أقرب مطارديه في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا في المرحلة الرابعة عشرة اليوم، بعدما ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل يوفنتوس المتصدر برصيد 37 نقطة، ضيفاً على فيورنتينا، بينما يحل مطارده المباشر نابولي (29 نقطة) ضيفاً على أتالانتا بعد غدٍ في ختام مباريات المرحلة.

ودعا أليغري لاعبيه الساعين إلى لقب ثامن توالياً، إلى عدم التفريط بالنقاط في هذه الفترة، لاسيما وأن الفريق تنتظره مباراتان قويتان قبل العطلة الشتوية، ضد إنتر ميلان وروما.