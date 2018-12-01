محمد الشرقي يتوّج أبطال «الفجيرة للدراجات الجبلية»

المصدر: الفجيرة - وام

توّج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مساء أمس، الفائزين الأوائل في منافسات بطولة الفجيرة للدراجات الجبلية بمنطقة سد وادي حام الكبير خلف نادي التنس بالفجيرة والتي أقيمت تحت رعاية سموه ونظمها نادي الفجيرة للمغامرات بمشاركة 260 دراجاً من مختلف دول العالم.

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة للفائزين بالبطولة التي تنظمها الإمارة للمرة الأولى وأكد حرص الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على استقطاب جميع الفعاليات الرياضية واستضافة البطولات الدولية والمحلية ودعم الألعاب الرياضية وممارسيها تأتي ترجمة لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة.

وعبر سمو ولي عهد الفجيرة عن تقديره لجهود كل من ساهم بإنجاح البطولة وتنظيمها في نسختها الأولى، مشيداً بالمستوى الجيد الذي ظهرت به البطولة وبما يعكس التطور الحضاري والرياضي الذي وصلت إليه دولة الإمارات في تنظيم مختلف البطولات الرياضية.

تضمنت منافسات بطولة الفجيرة للدراجات الجبلية خمس فئات، هي الفئة المفتوحة وفئة تحت عمر 40 عاماً وفئة فوق 40 عاماً وفئة السيدات وفئة المواطنين.ورفع سعيد المعمري، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لتوجيهاته الكريمة ودعمه المستمر للمركز وفعالياته.

حضر حفل التتويج سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وجمهور كبير من عشاق رياضة الدراجات الجبلية.