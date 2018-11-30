تدشين بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح، والتي تمثل انطلاقة بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد 2018 - ‏2019، عن اكتمال الاستعدادات كافة للنسخة الثانية التي تقام في الفترة من 6 لغاية 8 ديسمبر المقبل على أرض الاحتفالية بمنطقة مضب بالفجيرة، بتنظيم وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس بقاعة المؤتمرات بنادي الفجيرة، بحضور العميد محمد راشد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة، وسيف راشد الزحمي عضو اللجنة المنظمة وعبدالله حميد المنسق الإعلامي، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام وعدد من أعضاء اللجنة.

وأكد الطنيجي خلال المؤتمر أن الهدف من البطولة إحياء التراث الثقافي والموروث الاجتماعي للدولة عبر إعادة توجيه اهتمام المجتمعات المحلية نحو هذا الجانب التراثي وتعزيز الهوية الوطنية، مشيرا إلى اكتمال التحضيرات كافة لانطلاقة البطولة التي ترسم المشهد الأول لموسم الصيد بالصقور وتضم خمس فئات حيث تبدأ المنافسات بالفئات الجير قرموشة فرخ والجير تبع فرخ.

بينما تقام منافسات فئة الجير بيور فرخ وفئة الجير شاهين فرخ في اليوم التالي، على أن تختتم البطولة بفئة القرموشة جرناس وفئة الجير تبع جرناس، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة استقبلت العديد من طلبات المشاركة بشكل مبكر قبل فتح باب التسجيل الذي سيكون من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل.

ورصدت اللجنة المنظمة العديد من الجوائز القيمة للفائزين فضلا عن جوائز مالية بلغت مليون درهم توزع على أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل من الأشواط الستة، حيث ينال صاحب المركز الأول في كل شوط مبلغ 50 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 30 ألف درهم، والمركز الثالث 20 ألف درهم.