محمد صلاح.. قيمة صاعدة بسرعة الصاروخ

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
ترتيب القيمة السوقية
محمد صلاح
150
نسبة الزيادة
275 %
مبابي
180
نسبة الزيادة
100 %
فيليب كوتينيو
150
نسبة الزيادة
138 %
إيدين هازارد
150
نسبة الزيادة
100 %
كيفن دي بروين
150
نسبة الزيادة
100 %
هاري كين
150
نسبة الزيادة
87.5 %
غريزمان
150
نسبة الزيادة
50 %
06
البداية الهادئة لصلاح في موسم 2018 – 2019 عطلت صعود قيمته السوقية الصاروخي الذي انتهى الموسم الماضي بتسارع كبير، ولكن تسجيله 6 أهداف فقط في الموسم الحالي وصيامه عن التهديف في المباريات الأولى، عطل زيادة قيمته السوقية.
180
اللاعب الفرنسي كليان مبابي أصبح النجم الصاعد بسرعة الصاروخ، بعدما وصلت قيمته السوقية 180 مليون يورو، متفوقاً على العديد من اللاعبين بفضل مستواه مع المنتخب الفرنسي، وأيضاً إسهاماته مع باريس سان جرمان، والذي تخطت نجوميته فيه البرازيلي نيمار اللاعب الأغلى في العالم.
34
مع تخطي كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو حاجز الـ30 عاماً، قلت قيمتهما السوقية، بالرغم من قيمتهما كنجمين هما الأبرز في العالم مع برشلونة ويوفنتوس، إلا أن عامل السن يتحكم كثيراً في القيمة السوقية للاعبين.