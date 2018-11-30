محمد صلاح.. قيمة صاعدة بسرعة الصاروخ

المصدر: غرافيك: حسام الحوراني

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ترتيب القيمة السوقية

محمد صلاح

150

نسبة الزيادة

275 %

مبابي

180

نسبة الزيادة

100 %

فيليب كوتينيو

150

نسبة الزيادة

138 %

إيدين هازارد

150

نسبة الزيادة

100 %

كيفن دي بروين

150

نسبة الزيادة

100 %

هاري كين

150

نسبة الزيادة

87.5 %

غريزمان

150

نسبة الزيادة

50 %

06

البداية الهادئة لصلاح في موسم 2018 – 2019 عطلت صعود قيمته السوقية الصاروخي الذي انتهى الموسم الماضي بتسارع كبير، ولكن تسجيله 6 أهداف فقط في الموسم الحالي وصيامه عن التهديف في المباريات الأولى، عطل زيادة قيمته السوقية.

180

اللاعب الفرنسي كليان مبابي أصبح النجم الصاعد بسرعة الصاروخ، بعدما وصلت قيمته السوقية 180 مليون يورو، متفوقاً على العديد من اللاعبين بفضل مستواه مع المنتخب الفرنسي، وأيضاً إسهاماته مع باريس سان جرمان، والذي تخطت نجوميته فيه البرازيلي نيمار اللاعب الأغلى في العالم.

34

مع تخطي كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو حاجز الـ30 عاماً، قلت قيمتهما السوقية، بالرغم من قيمتهما كنجمين هما الأبرز في العالم مع برشلونة ويوفنتوس، إلا أن عامل السن يتحكم كثيراً في القيمة السوقية للاعبين.