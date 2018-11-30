الصياد ينضم إلى «يد» شباب الأهلي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد ماجد أهلي عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي دبي، مشرف كرة اليد بالنادي، أن البحريني حسين الصياد لاعب كرة اليد بنادي النجمة البحريني، ومنتخب بلاده، وقّع رسمياً معه لينضم إلى صفوف فريق اليد بالنادي.

وأوضح ماجد أن الصياد سيكون بديلاً للمحترف التونسي سليم الهدوي، وأنه سيكون موجوداً مع الفريق غداً، استعداداً للمشاركة في مباراة شباب الأهلي أمام الشارقة الثلاثاء المقبل.

كما كشف ماجد أن البحريني سيد رضا موسوي، تم التعاقد معه ليتولى مهمة مساعد مدرب الفريق، بديلاً عن المصري كريم القاضي، والذي تم إنهاء التعاقد معه.