ميثاء بنت محمد تشارك في مهرجان اليوم الوطني للبولو اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات في ختام بطولة كأس العيد الوطني الـ 47 للدولة، أمام فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، في الرابعة من عصر اليوم، في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وسوف يسبق اللقاء، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يلعب فريقا ذئاب الحبتور مع الفائز من رينوس ومهرة، في الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وأكدت إدارة نادي ومنتجع الحبتور، أن النادي سيفتح أبوابه اعتباراً من الواحدة ظهراً، وسيكون الدخول بالمجان، كما ستكون هناك مفاجآت وهدايا مالية وعينية للجمهور، لأصحاب الحظ السعيد. وكانت البطولة قد انطلقت في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة سبعة فرق، هي الإمارات والحبتور وابن دري ومهرة وذئاب الحبتور وابن جاش ورينوس.