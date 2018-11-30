300 ألف درهم جوائز دوري قفز الحواجز

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم بميدان نادي العين للفروسية فعاليات الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وذلك بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتشتمل المنافسات على 17 شوطاً، تقام على مدى يومين، ورُصدت للفائزين بألقابها وأصحاب المراكز المتقدمة جوائز مالية بقيمة 300 ألف درهم.

وتكتسب منافسات الأسبوع الأول أهمية خاصة لتزامنها مع احتفالات الإمارات بيومها الوطني 47، ومشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات واحتفالهم على طريقتهم الخاصة بالمناسبة العزيزة على قلوب الجميع في رحاب نادي العين للفروسية، إلى جانب أنها تتضمن ستة أشواط تأهيلية لنهائي المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية.