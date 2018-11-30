مدرب المريخ السوداني يتحدى من كمبالا

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

عبّر رمزي العرفاوي، المدرب المساعد للمريخ السوداني، تفاؤله بتخطي الفريق لفايبرز الأوغندي، من ملعبه في كمبالا، رغم الفوز المتواضع الذي حققه، بهدفين مقابل هدف.

وقال العرفاوي في مؤتمر صحافي بعد نهاية المباراة: المريخ خاض المباراة تحت ضغط، وفي ظل ظروف معروفة، وإصابات كبيرة ضربت العديد من لاعبيه الأساسيين.

وأضاف: نجوم مثل بكري المدينة ولاعب وسط منتخب النيجر، عبد المجيد سومانا، شاركا تحت وطأة ومعاناة الإصابة.

وأشار إلى أن التأهل لم يحسم بعد، وتبقت 90 دقيقة، والمريخ قادر على الصعود من ملعب فايبرز بكمبالا يوم 5 ديسمبر المقبل.

وعلى جانب آخر، فاز أهلي شندي على ضيفه نيوكي الكنغولي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما في ذهاب تمهيدي كأس الاتحاد الأفريقي.