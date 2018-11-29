استمتع بالفعاليات الرياضية الشتوية بدبي واربح تذاكر سفر

المصدر: البيان الإلكتروني

عقب إطلاق دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي(دبي للسياحة) لمسابقة #MyDubai على مواقع التواصل الإجتماعي، تتجدّد الدعوة لجميع المقيمين في دبي للمشاركة في المسابقة وبالتالي الحصول على فرص إهداء عائلاتهم وأصدقائهم تذكرتي سفر أسبوعياً مقدمة من طيران الإمارات لزيارتهم.

وتستضيف دبي خلال هذا الموسم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية، التي تلبي تطلعات عشاق ممارسة أنشطة اللياقة البدنية. وتوجه المسابقة الدعوة لجميع المقيمين في دبي لمشاركة صورهم التي تعكس روعة حياتهم في المدينة وإنتمائهم لها على حساب MyDubai في فيسبوك وانستجرام وتويتر باستخدام الوسمين #MyDubai و #MyInvite ليحظوا بفرص ربح تذاكر السفر.

وتشتهر دبي بفعالياتها الرياضية السنوية التي تقام على مدار العام. وتتيح المسابقة الفرصة أمام المقيمين في دبي لدعوة أهلهم وأصدقائهم لتجربة وممارسة الأنشطة الرياضية والاستمتاع بالعديد من الفعاليات المتنوعة التي تقام في جميع أرجاء المدينة.

وإليكم أبرز الفعاليات الرياضية التي ستقام خلال الفترة الحالية والمقبلة:

بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي- من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر

شاهدوا أفضل فرق الرجبي وهي تتنافس للفوز بالكأس، واستمتعوا بأروع الأجواء الترفيهية في الدورة الـ 49 من بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي. شجّعوا الفرق المفضّلة لديكم في واحدة من أروع الفعاليات الاجتماعية والرياضية في دبي. تجذب هذه الفعالية الممتدة على ثلاثة أيام أكثر من 100 ألف متفرّج، مع العديد من المباريات الرياضية والحفلات الموسيقية والمسابقات الشيّقة، بالإضافة إلى المناطق المخصّصة لتناول المأكولات والمشروبات.

تحدّي الوحل 2018 من دو للكبار والصغار - 7 و 8 ديسمبر

شكّل فريقاً مع أفراد عائلتك أو مع أصدقائك أو زملائك في العمل، وتوجهوا جميعكم إلى مجمع حمدان الرياضي للمشاركة في "تحدي الوحل 2018 من دو"، التحدي الأصعب على سطح الأرض كما يُطلق عليه. يتطلب هذا التحدي قوة بدنية وقدرة تحمل عاليتين، بالإضافة إلى التركيز الذهني لدى المشاركين، وهو تحدٍّ متاح للكبار والصغار ويتعيّن على المغامرين الصغار أن يجتازوا مسافة 1.5 كلم من الوحل.

تحدي سبينيس دبي 92 للدراجات الهوائية - 14 ديسمبر

يتضمن تحدي سبينيس دبي 92 للدراجات الهوائية، والذي يشارك فيه الآلاف من راكبي الدراجات في الإمارات سنوياً، مسافتين 92 كيلومترا، و53 كيلومترا. ويُعد السباق فعالية سنوية ذات شعبية كبيرة تم إطلاقها في عام 2010. ستكون نقطة الانطلاق والنهاية لهذا التحدي هي دبي أوتودروم. وستجوب الدراجات العديد من شوارع دبي بدعم من شرطة دبي التي ستغلق الطرق المخصصة للسباق في ذلك اليوم.

دبي ديزارت رود رن - 14 ديسمبر

يتيح "دبي ديزارت رود رن" للمشاركين فرصة ممارسة هواية الركض في الهواء الطلق في استاد "ذا سيفينز". ويحصل جميع المشاركين على ميداليات عند إنهائهم مسافات 3 كم أو 5 كم أو 10 كم. بينما يحصل أفضل ثلاثة عدّائين في كل فئة عمرية على كؤوس رائعة تقديراً لجهودهم.

وسوف تعلن مسابقة #MyDubai عن اختيار فائزين اثنين أسبوعياً وعلى مدار 15 أسبوعاً، علماً بأنّ التسجيل قد بدأ في 15 أكتوبر الماضي وتستمر المسابقة حتى 31 يناير 2019.