قرعة مبادلة العالمية للتنس تبشر بالمتعة والتشويق

أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت شركة «فلاش للترفيه»، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، النقاب، أمس، عن نتائج قرعة البطولة التي تقام بعد شهر من الآن، والمتوقع أن تكون واحدة من أكثر البطولات حماسةً في تاريخها.

وسيشهد يوم الافتتاح للبطولة، إقامة اثنتين من المباريات الحماسية، حيث ستجمع الأولى كيفن أندرسون، المشارك في نهائيات بطولة ويمبلدون 2018، والذي يعود للدفاع عن لقبه مع اللاعب الكوري هيون تشونغ، أحد طرفي نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة. ومن المؤكد أن تشونغ سيخوض مباراة قوية، لا سيما بعد خسارته للمباراتين الوحيدتين اللتين جمعتاه مع أندرسون، حيث سيسعى اللاعب الكوري إلى ترك بصمته، وهزيمة خصمه الذي يمتاز بسرعة التحرك في أرض الملعب. وستكون هذه المشاركة الثالثة لأندرسون في بطولة مبادلة العالمية للتنس، بينما يشارك تشونج للمرة الأولى فيها، بعد النجاح اللافت الذي حققه خلال العام، ووصوله إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وستشهد المباراة الثانية مواجهة قوية بين دومينيك ثيم، المصنف الثامن عالمياً، وكاران خاشانوف، الحائز على بطولة الجولة العالمية لمحترفي التنس لثلاث مرات، حيث سيحجز الفائز بهذه المباراة، مكاناً له في الدور نصف النهائي. وتعد هذه هي المواجهة الثانية فقط بين دومينيك ثيم، اللاعب النمساوي البالغ من العمر 25 عاماً، والذي سجّل حضوره الأول في البطولة خلال العام الماضي، والبطل الروسي خاشانوف، المصنّف الحادي عشر عالمياً. وكان خاشانوف قد شهد واحداً من أفضل المواسم خلال مسيرته الرياضية، حيث نجح في إحراز 46 فوزاً خلال عام 2018، بينما يسعى ثيم إلى مواصلة أدائه القوي لهذا العام، بعد وصوله للمرة الأولى إلى نهائيات بطولة «رولان غاروس».

وسيشهد ثاني أيام البطولة، مشاركة كل من نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، والفائز بـ 14 لقباً في بطولات التنس الكبرى «غراند سلام»، والنجم رافاييل نادال المصنف الثاني عالمياً، والذي يشارك للمرة التاسعة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، لمواجهة اللاعبين الفائزين من مباراتي اليوم الأول.