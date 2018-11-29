قرعة مبادلة للتنس تبشر بالمتعة والتشويق

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت شركة «فلاش للترفيه»، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، النقاب، أمس، عن نتائج قرعة البطولة التي تقام بعد شهر من الآن، والمتوقع أن تكون واحدة من أكثر البطولات حماسةً في تاريخها.

وسيشهد يوم الافتتاح للبطولة، إقامة اثنتين من المباريات الحماسية، حيث ستجمع الأولى كيفن أندرسون، المشارك في نهائيات بطولة ويمبلدون 2018، والذي يعود للدفاع عن لقبه مع اللاعب الكوري هيون تشونغ، أحد طرفي نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وستشهد المباراة الثانية مواجهة قوية بين دومينيك ثيم، المصنف الثامن عالمياً، وكاران خاشانوف، الحائز على الجولة العالمية لمحترفي التنس لثلاث مرات، حيث سيحجز الفائز مكاناً له في الدور نصف النهائي.