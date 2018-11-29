محمد بن راشد بن محمد.. على خطى فارس العرب

المصدر: دبي - علي الظاهري

على خطى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شق الفارس سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طريقه نحو التميز والألقاب في سباقات القدرة والتحمل؛ بعد أن خطف الأضواء في مدينة دبي الدولية للقدرة، وانتزع المركز الأول عن جدارة واستحقاق في سباق مدينة دبي الدولية للقدرة لمسافة 80 كم فئة «نجمة دولي» يوم أمس في سيح السلم.

وتمكن سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من الظفر باللقب على صهوة الجواد «باور» لإسطبلات إم 7 للقدرة، متفوقاً على نخبة الفرسان المشاركين والبالغ عددهم 307 فرسان وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

واحتل المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي ممتطياً صهوة «سيام دي بارذاس» لإسطبلات إم آر إم، وجاء في المركز الثالث الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة «زعامة» لإسطبلات إم آر إم.

وبعد نهاية السباق، تسلم الفارس سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الكأس الذهبية من محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وسط تصفيق ساخن من الجمهور الحاضرين، كما تسلم الفارس سيف أحمد المزروعي كأس المركز الثاني والفارس منصور الفارسي كأس المركز الثالث.

تضمن السباق 3 مراحل، وهي المرحلة الأولى لمسافة 40 كم «المحور الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 20 كم «المحور الأزرق» والمرحلة الثالثة والأخيرة لمسافة 20 كم «المحور الأبيض». من جهة أخرى، تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة غداً سباق يوم الشهيد لمسافة 119 كم للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي.