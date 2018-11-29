الزعابي عضواً في تنفيذي «آسيوي» القوة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اختار الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية الإماراتي فيصل الغيص الزعابي بطل العالم وآسيا وعضو اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ليكون عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وبإجماع كافة الأعضاء، وذلك في الاجتماع الذي انعقد على هامش إقامة بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في السويد، وتم اعتماده بشكل رسمي يوم أمس. وبارك الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية اعتماد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي تعيين الزعابي عضواً دائماً في الاتحاد الآسيوي، ومتمنياً له تمثيل الدولة بأفضل صورة.