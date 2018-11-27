جدة في التسعين تتطوع للمساعدة في تنظيم أولمبياد طوكيو

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو ألعاب فيديو الأولمبياد والألعاب الأولمبية لأصحاب الهمم في عام 2020 .

وأفادت "بي بي سي" أن الشركات والمتطوعين يستعدون لضمان أن تسير الأمور على ما يرام ودون أي صعوبات.

ومن بين المتطوعين جدة يابانية تبلغ من العمر 90 عامًا ، تدرس الإنجليزية بهدف مساعدة المشاركين في ألعاب الفيديو.

ويرشح موقع "بي بي سي" مئة فتاة مؤثرة وملهمة من جميع أنحاء العالم سنوياً للمشاركة في حكاياتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك وانستغرام وتويتر ويستخدم تاغ # 100Ladies للترشيحات. وقد ذكر هذه الجدة ضمن ترشيحاته.