دبي القابضة راعياً للنسخة 10 لجوائز «غلوب سوكر»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلنت «دبي القابضة»، عن تعاونها مع «جوائز غلوب سوكر» كراعٍ للنسخة العاشرة من حفل توزيع الجوائز المرموقة في عالم كرة القدم، والتي تستضيفها دبي في «مدينة جميرا» 3 يناير 2019.

وستجمع هذه الفعالية المرتقبة تحت مظلتها ما يزيد على 200 شخص من كبار الشخصيات العالمية في مجال كرة القدم، بما في ذلك مجموعة من أبرز اللاعبين والإداريين والوكلاء والمسؤولين التنفيذيين، وذلك لتكريم أصحاب الإنجازات البارزة والأداء المتميز في هذا المجال ضمن 10 فئات رئيسية.

وبهذه المناسبة، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة»: «تلتزم دبي القابضة بلعب دور مهم في تعزيز المكانة الرفيعة والسمعة القوية التي تتمتع بها دبي عالمياً.

ومن هذا المنطلق، نفخر بشراكتنا مع «جوائز غلوب سوكر» لاستضافة واحدة من أبرز الفعاليات السنوية، التي تعنى بتكريم الإنجازات الباهرة في عالم الرياضة، ونتطلع إلى الترحيب بنخبة من ألمع نجوم كرة القدم على مستوى العالم في الإمارة».

وكان حفل توزيع «جوائز غلوب سوكر» في نسخته للعام الماضي، والتي أقيمت أيضاً في دبي، قد شهد حصول النجم كريستيانو رونالدو على جائزة «أفضل لاعب للعام»، في حين أحرز زين الدين زيدان جائزة «أفضل مدرب للعام»، وذلك خلال حفل مذهل حضرته نخبة من ألمع نجوم كرة القدم على مستوى العالم.