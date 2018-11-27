«لجنة المحترفين» تنظم مبادرة توعية بالسرطان لدى الرجال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصلت لجنة دوري المحترفين مبادراتها المجتمعية، وذلك خلال الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، حيث نظمت مبادرة للتوعية بالسرطان لدى الرجال بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان تزامناً مع شهر التوعية المخصص عالمياً لهذا الحدث، والذي يوافق شهر نوفمبر من كل عام.

ومنحت اللجنة الفرصة لثلاثة أشخاص لحضور مباراة الأسبوع بين فريقي الوحدة والجزيرة يوم الجمعة الماضي من خلال مسابقة نظمتها على صفحات اللجنة الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، أتاحت للفائزين المشاركة في فعالية «تحدي السلة-شوت السرطان» بين شوطي المباراة.

كما شهدت ملاعب دورينا المستضيفة لمباريات الجولة العاشرة رسائل توعوية تحت شعار «شوت السرطان»، تم عرضها عبر الشاشات الكبرى والشاشات الإلكترونية لرفع نسبة الوعي عن السرطان الذي يصيب الرجال.