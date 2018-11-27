حاكم عجمان يشهد النسخة الرابعة من سباق التجديف

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس النسخة الرابعة من سباق عجمان للتجديف الذي نظمته دائرة ميناء وجمارك عجمان في منطقة الزوراء بعجمان تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 وبمشاركة عشرة محامل لمسافة 3.5 كيلومترات.

حضر السباق إلى جانب سموه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك وعدد من الشيوخ.

كما حضر السباق عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات والمسؤولين والمهتمين بهذه الرياضة العريقة وأهالي إمارة عجمان.

وبدأ برنامج الفعاليات بعزف السلام الوطني بآلتي الكمان والتشيلو بمشاركة من أبناء إمارة عجمان وعرض لفرق الفنون الشعبية التي قدمت لوحة فنية فلكلورية مصحوبة بأهازيج وأغانٍ من التراث الإماراتي كما قدم فريق التبر للفلاي بورد للدراجات المائية عرضاً مائياً بمشاركة بطل الإمارات لفئة الفري ستايل نال إعجاب الحضور.

وشهد سموه والحضور سباق «الير» الذي شاركت فيه عشرة قوارب وأسفر عن فوز قارب «الذهب رقم 7» بالمركز الأول لصاحبه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وقام صاحب السمو حاكم عجمان في ختام السباق بتتويج القارب الذهب رقم 7 بقيادة النوخذة أحمد إبراهيم الفلاسي فيما قام الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي بتكريم المنظمين والرعاة المساهمين في إنجاح السابق في نسخته الرابعة.