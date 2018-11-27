مركز حمدان بن محمد يفتح باب التسجيل في بطولات الصيد بالصقور

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلنت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، استعدادها وتأهبها لاستقبال موسم جديد محفوف بالحماسة والندية في بطولات الصيد بالصقور وفتح باب التسجيل للموسم 2018 ـ 2019، الذي يستمر حتى الـ29 من الشهر الجاري في موقع البطولات المخصص لمنافسات الصيد بالصقور بمنطقة الروية في دبي. وينطلق موسم الصيد بالصقور لهذا الموسم، بالنسخة الثانية من بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في إمارة الفجيرة، في الفترة 6 ـ 8 ديسمبر 2018. وسينظم المركز بطولة نادي الشارقة للصقارين في إمارة الشارقة من تاريخ 5 ولغاية 15 ديسمبر 2018.

وستشهد منطقة الروية، في الميدان المخصص، انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسية في 2 يناير 2019 وتستمر حتى الـ16 يناير من الشهر نفسه، تليها بطولة فخر الأجيال التي تنطلق بدءاً من 1 فبراير 2019 وتستمر حتى الـ16 من الشهر نفسه.

وستشهد بطولة راشد بن حميد النعيمي التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نسختها الثالثة وتقام في إمارة عجمان يوم 26 يناير 2019. وستقام بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور على مدار 3 أيام حسب الفئات: الجير قرموشة فرخ والجير تبع فرخ، ويقامان بتاريخ 6 ديسمبر، وفي 7 ديسمبر ستقام فئة الجير بيور فرخ وفئة الجير شاهين فرخ، وفي 8 ديسمبر ستقام فئة القرموشة جرناس وفئة الجير تبع جرناس.