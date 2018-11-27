4 مباريات في دوري الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل مباريات دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم بمواجهتي الظفرة مع شباب الأهلي دبي على ملعب صالة المجمع العلمي في منطقة الظفرة، ويلتقي فريق دبا الحصن مع ضيفه فريق نادي البطائح، وتستكمل مباريات الأسبوع السابع غداً بمباراتي النصر مع خورفكان واتحاد كلباء مع الحمرية.

ويأتي فريق دبا الحصن في الصدارة برصيد 14 نقطة والنصر في المركز الثاني برصيد 11 نقطة وشباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 10 والظفرة في المركز الرابع برصيد 9 نقاط والبطائح في المركز الخامس برصيد 8 نقاط وخورفكان في المركز السادس برصيد 4 نقاط والحمرية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط واتحاد كلباء ومليحة في المركزين الثامن والتاسع برصيد نقطتين لكل منهما.