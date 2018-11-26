كاراتيه شباب الأهلي يتصدّر بطولة الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت يوم الجمعة الماضي بطولة الإمارات للكاتا الفردي للأشبال والفتيات من عمر 10 سنوات حتى 13 سنة للناشئين والناشئات 1 لفئات المبتدئين والدرجة الثانية والدرجة الأولى على صالة المزهر الرياضية بدبي بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 نادياً ومركزاً وسط منافسات مثيرة وقوية بين اللاعبين واللاعبات للـتأهل إلى بطولة التحدي المؤهلة للانضمام إلى المنتخبات الوطنية والتي ستجمع أصحاب المراكز الأولى في مسابقتي الكاتا والكوميتيه لهذا العام وهي البطولة التي استحدثها اتحاد الكاراتيه لهذا العام من أجل ضم المتميزين.