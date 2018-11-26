طائرة بني ياس تهزم الوحدة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بدأ بني ياس، حملة الدفاع عن درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال الذي توج به الموسم الماضي، بالفوز على ضيفه الوحدة 3-0 أول من أمس، ضمن الجولة الأولى من المسابقة للموسم الحالي، والتي شهدت أيضاً، فوز شباب الأهلي على ضيفه حتا 3-0.

كان اليوم الأول من الجولة الافتتاحية الجمعة الماضي، قد شهد فوز العين وصيف الموسم الماضي، على ضيفه عجمان 3-1، وبنفس النتيجة، فاز الجزيرة على ضيفه النصر بطل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في بداية الموسم الحالي، فيما فاز الظفرة على مستضيفه الوصل 3-2. وحصدت كل من فرق بني ياس وشباب الأهلي والعين والجزيرة 3 نقاط لتتشارك الصدارة.