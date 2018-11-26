ميزانية مفتوحة لمدرب الأهلي الجديد

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

وضع النادي الأهلي المصري ميزانية مفتوحة، للتعاقد مع مدير فني جديد لفريق الكرة الأول، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل في أعقاب الخروج من دوري أبطال أفريقيا و«كأس زايد» للأندية العربية، ورفض مجلس الأهلي، تحديد سقف لراتب المدرب، كما اشترط مواصفات معينة، على رأسها الشخصية القوية والسيرة الذاتية الجيدة، وأن يكون ملماً بالكرة الأفريقية.

ويرغب الأهلي في تصحيح الأوضاع، خصوصاً أنه لم يتبقَ أمامه سوى الفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر، في ظل منافسة شرسة مع الزمالك، الغريم التقليدي، الذي يقدم مستوى جيداً هذا الموسم، وكشف المدير التنفيذي للأهلي، محمد مرجان، أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال 10 أيام، مؤكداً أن رئيس النادي، محمود الخطيب، حريص على متابعة ملف المدرب، رغم إجراء عملية جراحية في ألمانيا.

ويتولى محمد يوسف الإدارة الفنية للفريق بصورة مؤقتة، ويضم جهازه كلاً من، سيد عبد الحفيظ مديراً لكرة، وسامي قمصان مدرباً عاماً، وعادل مصطفى مدرب مساعد، فيما عاد طارق سليمان إلى تدريب حراسة المرمى.

من جهة أخرى، وافق اتحاد كرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة بيراميدز والنجوم، الأربعاء المقبل، بالدوري المحلي، بناء على طلب بيراميدز، الذي ينوي استقدام حكام أجانب في أغلب مبارياته المقبلة.