«الإبداع الرياضي» تكشف عن الفائزين اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تكشف «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في مؤتمر صحافي، صباح اليوم، عن أسماء الفائزين بفئات الدورة العاشرة من الشخصيات القيادية والرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية، التي حققت إنجازات متميزة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018، ومن بينها الشخصية الرياضية المحلية والشخصية الرياضية العربية واللاعبون والمدربون والإداريون والفرق والمؤسسات الفائزة بفئات الإبداع الرياضي الفردي والجماعي والمؤسسي على المستويين المحلي والعربي، وفئة الإبداع الرياضي المؤسسي على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الفائزين في الفئات التقديرية الذين سيتم تكريمهم في الحفل السنوي للجائزة والمقرر تنظيمه 9 يناير المقبل.