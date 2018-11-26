بوغانم بطل ياس للمواي تاي 2018

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وصلت «بطولة جزيرة ياس للمواي تاي»، التي نظمتها «فلاش للترفيه» برعاية «مستشفى الإمارات»، إلى نهاية حاسمة، وسط مشاركة أبرز الأسماء الدولية الرائدة في رياضة الملاكمة التايلاندية «مواي تاي» الذين خاضوا منافسات قوية خلال أمسية رياضية حافلة بالمفاجآت، اختتمت بتتويج يوسف بوغانم، الذي شارك في النزال الرئيسي، بطلاً لدورة العام 2018. وشكلت المنافسات محطة مهمة سلطت الضوء على الحضور القوي لإمارة أبوظبي كمركز رياضي عالمي من الطراز الأول، حيث استقطبت مئات محبي هذه الرياضة الذين شجعوا أبطالهم المفضلين ضمن أجواء مفعمة بالتحدي والإثارة.

وشهدت «قاعة دو» في «جزيرة ياس» 8 جولات قتالية شرسة؛ اشتملت على النزال الرئيسي والفرعي والنزالات التمهيدية التي ضمت 16 من أقوى المنافسين، والذين قدموا أداءً متميزاً أسر الجمهور والمشجعين مع الالتزام بأرقى القيم الرياضية التي تمثل جوهر رياضة «مواي تاي».

واستعرض الفائزون الثمانية إمكاناتهم العالية عبر مزيج متناغم من التقنية القتالية «كلينش» (Clinch) بحركات طغت عليها اليقظة والخفة والسرعة في كافة النزالات التي جاءت على قدر التوقعات.