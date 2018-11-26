الرميثي يستقبل وزير الشباب والرياضة المصري

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

استقبل معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، على هامش بطولة العالم للفورمولا1، وذلك مساء أول من أمس في جزيرة ياس بأبوظبي. ورحب معالي محمد خلفان الرميثي في مستهل اللقاء بالوزير المصري في بلده الثاني الإمارات، مشيداً بالعلاقات التي تربط البلدين في المجال الرياضي، وما تمثله الرياضة لكلا البلدين.

كما ناقش الطرفان عدداً من المواضيع الرياضية ذات الاهتمام المشترك والمشاركات الرياضية بشكل عام، والبنى الرياضية التحتية في كلا البلدين.

وقال الرميثي: «إن اللقاء يساهم في تعزيز الدور المشترك، وتجسيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، والزيارات بين البلدين في كافة الجوانب الرياضية». وفي ختام الزيارة التقط الطرفان الصور التذكارية، بحضور سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة والوفد المرافق.