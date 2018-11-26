عُمان تحتضن خليجية الغولف ديسمبر المقبل

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تحتضن مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من الثامن ولغاية الثالث عشر من شهر ديسمبر المقبل، البطولة الخليجية لجميع منتخبات الغولف في منطقتنا الخليجية (الرجال والشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة والفتيات)، والتي تأتي ضمن الأجندة السنوية للجنة التنظيمية الخليجية للغولف للموسم 2017/‏‏ 2018. من جانبه، أكد المهندس منذر البرواني رئيس اللجنة العمانية للغولف، الجاهزية التامة لاستقبال الأشقاء الخليجيين من قادة اللعبة ومسؤوليها واللاعبين واللاعبات، لاحتضان منافسات البطولة على أرض بلدهم الثاني سلطنة عمان.