" تلة أبوظبي " تستقطب عشاق الفورمولا1

المصدر: وام

استقطبت " تلة أبوظبي"، التي تحظى بشهرة لافتة على مستوى العالم، عشاق الفورمولا1 القادمين من مختلف أنحاء العالم لتشجيع سائقهيم المفضلين ومشاهدة مجريات الجولة الختامية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1.

وتوفر التلة لمحبي إثارة وتشويق رياضة سباق السيارات فرصة الاستمتاع بعطلة أسبوع السباق، حيث أثبتت شعبيتها لدى زوار الحلبة سواء من المقيمين أو القادمين من مختلف أنحاء العالم عبر السنوات التسع الماضية، إذ أنها من أولى الفئات التي تشهد إقبالا كبيرا، وتباع كافة تذاكرها في وقت مبكر من كل عام، بسبب أجوائها المذهلة وإطلالاتها على المناظر الخضراء.

كما توفر تلة أبوظبي إطلالة على المنعطفات رقم 4 و5 و6 بالإضافة إلى المنعطف 7 والذي يعد الأكثر حدة على الحلبة ويؤدي إلى خط المسار المستقيم الطويل، وهو أطول المسارات المستقيمة في حلبات فورمولا1.

وتعد تلة أبوظبي الموقع الأمثل لمتابعة السباق والاستمتاع بالأجواء الرائعة بجانب نخبة من المشجعين العالميين الذين يشاركون شغف زوار هذه الفئة برياضة سباق السيارات.