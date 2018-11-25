إيبار يُذل ريال مدريد بثلاثية

المصدر: مدريد - أ ف ب

ألحق إيبار الخسارة الأولى بضيفه ريال مدريد بعد أربعة انتصارات بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بفوزه الكبير عليه 3-صفر، أمس، ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وأتى الفوز الأول2015، في مباراة هيمن فيها المضيف الباسكي على ضيفه الذي عانى دفاعياً رغم عودة قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، ومشاركته إلى جانب قائد الفريق سيرخيو راموس الذي كان موضع اتهام بتسريبات «فوتبول ليكس» بتناول منشطات، وهو ما نفاه فريقه. وهي الخسارة الأولى لريال مع سولاري المثبَّت الأسبوع الماضي، بعدما تولى لنحو أسبوعين مهام جولن لوبيتيغي المقال بسبب سوء النتائج.