فقير جاهز لدوري أبطال أوروبا

المصدر: باريس - أ ف ب

أكد قائد فريق ليون الفرنسي نبيل فقير أنه سيكون جاهزاً للمباراة ضد ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بعد غدٍ في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أوروبا، على رغم استبداله بسبب مشكلة بدنية خلال مباراة فريقه أمام سانت إتيان أول من أمس.

وحسم ليون النتيجة أمام ضيفه (1-صفر) في المرحلة 14 من الدوري الفرنسي. إلا أن مدربه برونو جينيزيو استبدله بعد نهاية الشوط الأول بزميله ماكسويل كورنيه.

وأكد فقير بعد المباراة أنه لا يعاني «أي إصابة. شعرت بشد عضلي، ولم أقدم على أي مخاطرة».

وكان ليون قد انتزع الفوز على أرض سيتي في مباراة الذهاب 2-1.