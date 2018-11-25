وودز وميكلسون .. «استعراضية» بـ9 ملايين دولار

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

تفوق الأميركي فيل ميكلسون على مواطنه تايغر وودز في لقاء استعراضي جمع بين اثنين من أفضل اللاعبين في تاريخ رياضة الغولف، ليحصد جائزة مالية بلغت قيمتها تسعة ملايين دولار.

وخاض ميكلسون ووودز لقاءً من 22 جولة أمام مشجعين وصل عددهم إلى 700 شخص وكانوا من المدعوين فقط، على مضمار شادو كريك في مدينة لاس فيغاس الأميركية الجمعة، وتفوق فيه الأول بفارق ضئيل.

وقال ميكلسون «يا له من لقاء! قلبي غير قادر على التحمل أكثر».

وامتد اللقاء خمس ساعات، واضطر المنظمون لاستخدام الأضواء الكاشفة عند الحفرة الأخيرة، نظراً لحلول الظلام قبل أن يحسم أي لاعب النتيجة.

وقدم ميكلسون (48 عاماً) وودز (42 عاماً) عرضاً مثيراً للمتابعين، على رغم أن مستوى اللاعبين المتوجين معاً بـ 19 بطولة كبرى في رياضة الغولف، بات بعيداً عن القمة التي بلغاها في مسيرتيهما، لاسيما في أواخر التسعينات من القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة.

وحرم وودز ميكلسون من حسم اللقاء عند الحفرة 17، بنجاحه في محاولة بعيدة أبقته في المنافسة. وقال الأميركي الذي يعد من أعلى الرياضيين دخلاً في التاريخ «كما الأيام الخوالي كنت أحتاج إلى هذه المحاولة. كان لديه (ميكلسون) فرصة للفوز لذا كنت أحتاج إلى ضربة مميزة».

وعلق ميكلسون على ذلك بالقول «يقوم بذلك ضدي طوال الوقت، منذ 20 عاماً»، مضيفاً «تايغر هو الأفضل على الإطلاق».